Tondela e Torreense empatam a uma bola para a Taça da Liga de futebol

Telmo Arcanjo e Frédéric Maciel foram os autores dos dois golos que levaram ao empate entre Tondela e Torrense, ambos da II Liga, na segunda jornada do Grupo H da Taça da Liga de futebol.

A equipa de Tondela chegou ao intervalo em vantagem, após Telmo Arcanjo ter inaugurado o marcador, aos 26 minutos, mas Frédéric Maciel, aos 67 igualou a partida e ‘selou’ o resultado da segunda jornada do Grupo H da Taça da Liga.

As duas equipas da II Liga entraram em campo equilibradas, com o Torreense a fazer o primeiro remate por João Vieira (seis minutos), tendo o Tondela reagido por com Matias Lacava (13).

Telmo Arcanjo, que já tinha insistido sem perigo junto da baliza Torreense, acabou por inaugurar o marcador (26), num remate que contou com a assistência do avançado venezuelano Matias Lacava.

Após o golo, a formação de Pedro Moreira começou a pressionar mais, com Philip Tear a evitar o empate em remates de maior perigo de Cícero Resende (30) e Keffel (35), este num livre junto da grande área.

Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se, com remates de parte a parte sem grande perigo, mas foi Frédéric Maciel (67) que acabou por conseguir o empate, com um remate cruzado, assistido por João Vieira.

Depois do empate, o remate mais perigoso foi protagonizado pela formação anfitriã, através de Rúben Fonseca (86), que rematou forte para uma grande defesa de Carlos Henriques.

Jogo realizado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Torreense, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Telmo Arcanjo, 26 minutos.

1-1, Frédéric Maciel, 67.

Equipas:

– Tondela: Philip Tear, Jota Gonçalves, Marcelo Alves (Betel Munhungo, 90), Manu Hernando, Bebeto, Ricardo Alves (Rúben Fonseca, 79), Pedro Augusto, Rodrigo Fajardo (Tiago Almeida, 72), Telmo Arcanjo, Bruno Cuba (Simão, 46) e Matias Lacava (Naoufel Khacef, 72).

(Suplentes: Babacar Niasse, Rafael Alcobia, Tiago Almeida, Dário Miranda, Cascavel, Naoufel Khacef, Rúben Fonseca, Simão e Betel Munhungo).

Treinador: Tozé Marreco.

– Torreense: Carlos Henriques, Nuno Campos, João Afonso, João Pereira, Keffel Resende, Neneco Rentaria (Duarte Carvalho, 66), João Oliveira, Diego Raposo (Juan Balanta, 66), Cícero Alves (João Lameira, 83), Frédéric Maciel e João Vieira (Picas, 74).

(Suplentes: Vagner, Simão Rocha, Rui Silva, Juan Balanta, João Cardoso, João Lameira, Duarte Carvalho, João Paulo e Picas).

Treinador: Pedro Moreira.

Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Neneco Renteria (29 minutos), João Pereira (41), Bebeto (61), Naoufel Khacef (75) e Simão (88).

Assistência: 352 espetadores.