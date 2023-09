Tomás Silva prolongou ligação ao Académico de Viseu até 2027

O jovem médio Tomás Silva prolongou a ligação ao Académico de Viseu até junho de 2027, confirmou a SAD do clube da II Liga de futebol.

A vestir a camisola do emblema beirão desde 2020, Tomás Silva, 19 anos, é um dos elementos do atual plantel dos viseenses que transitou dos escalões de formação do clube e, na época passada, de estreia na equipa principal, alinhou em 15 partidas oficiais.

Na presente temporada, foi já opção para o técnico Vítor Martins em três das cinco partidas oficiais que os viseenses realizaram, utilizado no jogo da Taça da Liga, na derrota em Vila do Conde frente ao Rio Ave (3-) e nos dois primeiros encontros na II Liga, no empate no Fontelo com o Länk Vilaverdense (1-1) e em Tondela (2-2).

O Académico de Viseu, atual sétimo classificado da II Liga, com seis pontos, prepara o jogo da quinta jornada do campeonato, com uma deslocação a Oliveira de Azeméis, onde vai defrontar a Oliveirense, terceira classificada, com nove pontos, em jogo agendado para 17 de setembro, pelas 11:00.