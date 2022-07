Teatro Viriato, de Viseu, recebe estreia de concerto de Mariana Camacho

O Teatro Viriato, de Viseu, recebe sexta-feira a estreia do concerto “O tempo de cima, o tempo de baixo ou o mundo está a girar”, de Mariana Camacho, no âmbito do ciclo “Andar a Pé. Walking on Sunshine”.

Com este concerto, Mariana Camacho propõe uma reflexão “sobre a relação do ser humano com o mundo através da sua deslocação pelo espaço e tempo e a diferença entre realidades geográficas”, explica o Teatro Viriato.

Trata-se de uma encomenda feita pelo Teatro Viriato no âmbito do ciclo “Andar a Pé. Walking on Sunshine”, produzido pelo Teatro Académico de Gil Vicente, de Coimbra.

Neste concerto, Mariana Camacho apresenta o resultado do trabalho que tem desenvolvido: “um entrelaçar entre canções originais, temas de cancioneiros de raiz tradicional, focados em cantigas de trabalho e migração, e ecos das suas influências, da música antiga à música eletrónica, música tropicalista e música pop”.

“Munindo-se de teclas, voz e ‘loops’, assim como de ‘samples’ e entrevistas dispersas, o coro-orquestra de Mariana faz-se acompanhar de Rodrigo Camacho, compositor premiado com um British Composer Award, e Sara Rodrigues, mestre em Música selecionada para Junior Fellows na Universidade Goldsmiths, para nos trazer a palco o espetáculo em estreia absoluta”, realça o Teatro Viriato.

Com recurso ao “cruzamento e contaminação sonora, visual e textual”, este trio apresenta “uma viagem e reflexão sobre as linhas que atravessam e os pontos que intercede, o urbano e o rural, o local e o global, o real e o onírico, o bem e o mal”.

Estes são “conceitos antagónicos que se pretendem expandir e aproximar com o objetivo de fazer com que o espetador se lembre que, antes de serem inventadas as sociedades, éramos todos apenas natureza”, acrescenta.

O concerto “O tempo de cima, o tempo de baixo ou o mundo está a girar” foi financiado pela Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses.