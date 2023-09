Teatro Viriato abre inscrições para projeto de teatro jovem em Viseu

As inscrições para a próxima edição do K Cena – Projeto Lusófono de Teatro Jovem, promovido pelo Teatro Viriato, “já se encontram abertas”, anunciou em comunicado o promotor do programa cultural.

O Teatro Viriato esclarece que as inscrições se destinam “a jovens entre os 14 e os 25 anos interessados em teatro e que queiram apostar no desenvolvimento de competências na área cultural”.

A edição deste ano letivo 2023/24, refere o documento, será coordenada por Graeme Pulleyn e “os formandos serão orientados em sessões pontuais com vários artistas de diversas áreas das artes do espetáculo”.

Entre os artistas que vão marcar presença nessas sessões estão José Maria Vieira Mendes, do Teatro Praga, Patrick Murys, da Companhia Oliveira & Bachtler, Companhia Maior e Clara Andermatt.

“O Tecido cultural de Viseu é hoje uma referência em todo o país. Isso é inegável. Tal como é inegável o trabalho de base desenvolvido pelo Teatro Viriato, que tem contribuído para isso e o K Cena ajudou a construir essa realidade”, defende o diretor artístico Henrique Amoedo.