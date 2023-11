Solar do Vinho do Dão acolhe “universo mágico” das construções Lego

O Solar do Vinho do Dão, em Viseu, volta a acolher, a partir do próximo dia 27, o “universo mágico” das construções Lego, no âmbito de uma exposição que tem atividades para todas as idades.

Segundo a Câmara Municipal de Viseu, “um milhão de peças Lego dão vida à segunda edição da exposição EmCaixa”, que ficará patente até 10 de dezembro.

“De 500 mil peças disponíveis na primeira edição, estarão agora presentes um milhão de peças, oferecendo novas construções a todos os visitantes, que se poderão deliciar com este universo e dar asas à imaginação e criatividade”, frisou.

Na sua primeira edição, a exposição EmCaixa contou com a presença de 3.500 visitantes.