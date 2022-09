Sessões de Esclarecimento do Plano Diretor Municipal (PDM) começam terça-feira

Solar dos Peixotos acolhe, no dia 13 de setembro, a primeira de cinco sessões públicas, abertas a toda a comunidade

No seguimento da fase de Discussão Pública da Alteração do Plano Diretor Municipal de Viseu (PDM), que teve início a 11 de agosto, foram organizadas cinco sessões de esclarecimento, a acontecerem em cinco freguesias diferentes, até dia 1 de outubro.

Na próxima terça-feira, dia 13 de setembro, o Solar dos Peixotos vai receber, pelas 19H30, a primeira dessas assembleias, onde todos os interessados poderão ver as suas dúvidas esclarecidas por técnicos especializados. A segunda sessão está marcada para o mesmo dia, pelas 21H30, no Espaço Cidadão na antiga Escola da Seara, em Lourosa de Cima.

A sede da Junta de Freguesia de Coutos de Viseu vai ser o palco da terceira data das sessões de apoio, no dia 30 de setembro, pelas 21H30, deixando as últimas duas apresentações para o dia 1 de outubro, na sede da Junta de Freguesia de Calde, pelas 10H30, e no Pavilhão Multiusos, em Cavernães, pelas 14H30.

É de relembrar que a fase de Discussão Pública da Alteração do Plano Diretor Municipal de Viseu (PDM) estará em vigor até ao próximo dia 17 de outubro, e pode encontrar todas as informações sobre o atendimento e participação na discussão em www.cm-viseu.pt.