Sessões de cinema estão de regresso a Viseu

As sessões de cinema do Cine Clube de Viseu regressam a partir de 21 de setembro, às quartas e quintas-feiras, sendo o filme “20.000 Espécies de Abelhas” o primeiro a ser exibido.

O Cine Clube de Viseu explicou que se trata de “um filme certeiro e comovente, tendo em fundo as férias de uma criança com a mãe e a avó no País Basco”.

“Este mês, contem com Maurice Pialat, uma digressão pela região com o documentário Imaterial – Cinco itinerários do que fica produzido pelo Cine Clube de Viseu, e sessões à quarta-feira a assinalar os 20 anos do Tribunal de Viseu”, acrescentou.