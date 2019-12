Sessão “Desafios na alimentação do doente oncológico”, sábado, 14 de dezembro, 10h30, Auditório do Hospital CUF Viseu

Ter uma doença oncológica pode alterar os hábitos alimentares do doente e de quem com ele partilha refeições. Nesta sessão, doente e cuidadores ficarão a par de estratégias necessárias à gestão de um peso saudável e preservação do estado nutricional, desde a seleção de alimentos e preparação culinária saudável ao recurso a suplementação nutricional.

A alimentação é um dos temas que preocupa doentes e familiares. Por isso, a #CUFInstitutodeOncologia disponibiliza ao longo do ano um conjunto de sessões dedicadas à Alimentação do Doente Oncológico. Desvende mitos, conheça truques e estratégias para retirar maior partido dos alimentos, melhore o seu estado nutricional e até a sua qualidade de vida familiar.