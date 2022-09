SERNANCELHE: Mulher de 32 anos detida por suspeita de tráfico de droga

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, anunciou hoje que deteve no sábado “uma mulher de 32 anos, por tráfico de estupefacientes”, no concelho de Sernancelhe, distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, a detenção aconteceu no decurso de uma ação de fiscalização da GNR, em que os militares “abordaram uma cidadã na via pública, que evidenciava um comportamento suspeito”.

“Na sequência da ação policial foi efetuada revista de segurança à suspeita, tendo sido apreendido o seguinte material: 456 doses de ecstasy; 62 doses de cocaína; 28 doses de haxixe e quatro doses de MDMA”, refere o documento.

A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, concelho vizinho de Sernancelhe e também do distrito de Viseu.