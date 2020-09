A Associação Mover Viseu em parceria com o IPDJ através do programa #BEACTIVE vai realizar nos dias 28 e 29 de setembro a “Semana Europeia do Desporto 2020” com a realização de diversas Atividades Desportivas e Recreativas Adaptadas no Parque Radial de Santiago.

Com esta atividade pretendemos desenvolver atividades com recurso a utilização das bicicletas, triciclos, cadeira de rodas, handibike e tricicletas como meio de melhoria da autonomia, da mobilidade e de contributo para a sustentabilidade ambiental.

É nosso intuito também promover e divulgar atividades desportivas adaptadas e visando a promoção e o desenvolvimento desportivo, a educação para e pelo desporto, assim como, a promoção da saúde.

Esta atividade decorrerá dentro das regras emanadas pela DGS, serão distribuídos kits de proteção pessoal (gel desinfetante, máscara e luvas) e todo o material será devidamente desinfetado após utilização.

Será oferecido uma t-shirt a cada participante.