SELO DE QUALIDADE NO ÂMBITO DA LECIONAÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA SECUNDÁRIA VIRIATO

Foi atribuído à Escola Secundária Viriato, no dia 24 de março de 2021, o Selo de Conformidade Europeia EQAVET, por um período de 3 anos, atendendo a que, em todos os critérios avaliados, a escola demonstrou um grau de alinhamento consolidado ou avançado com o quadro EQAVET. O Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais (Quadro EQAVET), instituído pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009, foi concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço europeu.

A escola tem 270 alunos matriculados no ensino profissional distribuídos pelos cursos profissionais de: Técnico Auxiliar de Saúde, Técnico de Desporto, Técnico de Manutenção Industrial; Técnico de Informática, Técnico de Comunicação e Serviço Digital e Técnico Comercial. Vê agora reconhecida a qualidade da gestão e lecionação dos referidos cursos.