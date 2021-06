Sátão – Detido por posse ilegal e armas proibidas

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde, ontem, dia 17 de junho, deteve um homem de 39 anos por posse ilegal de armas, no concelho de Sátão.

No âmbito de uma denúncia de que o suspeito teria, ilegalmente, diversas armas em casa, os militares desenvolveram diligências de investigação que culminaram no cumprimento de um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendido o seguinte material:

· Três armas de fogo;

· Uma arma de alarme;

· 784 munições de diversos calibres;

· Duas cartucheiras;

· Uma granada de gás;

· Um aerossol de defesa.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Sátão.

Esta operação contou com o reforço do Posto Territorial do Sátão.