São Pedro do Sul acolhe empresa de processamento de biomassa de canábis

Uma empresa com capacidade para processar cerca de 40 mil quilos por ano de biomassa de canábis, para fins medicinais, vai instalar-se no parque empresarial de Pindelo dos Milagres, em São Pedro do Sul, anunciou a Câmara Municipal.

Fundada em fevereiro de 2021 por um grupo de executivos internacionais da indústria de canábis de Portugal e do Canadá, a empresa “Dinastia São Pedro S.A.” deverá começar a produzir no verão de 2023.

A autarquia referiu que “a estrutura de última geração, com cerca de dois mil metros quadrados, representa um investimento de sete milhões de euros”.

“Esta empresa possui décadas de experiência coletiva nas indústrias de ‘cannabis’, farmacêutica e de produtos de consumo”, sublinhou.

Segundo a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a empresa recebeu a sua pré-licença do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento) em dezembro de 2021 e celebrou acordos de biomassa de canábis com produtores licenciados portugueses locais.

A autarquia acrescentou que a Dinastia possui “várias Cartas de Intenção com parceiros de distribuição da União Europeia” e que está prevista a assinatura de “acordos adicionais nos próximos meses”.

“As instalações da Dinastia em São Pedro do Sul vão concentrar-se nas atividades de processamento, formulação e distribuição de alta margem de processamento, formulação e distribuição nos mercados médicos legais da União Europeia”, acrescentou.