SAD do Académico de Viseu oficializa o primeiro reforço para a nova época

O maliano Samba Koné é o primeiro reforço do Académico de Viseu, com um contrato válido até 2027, informou a SAD do clube da II Liga de futebol.

O médio chega do FC Porto B, em que esteve nas duas últimas temporadas, depois de se ter estreado no futebol europeu ao serviço dos espanhóis do Alavés, na equipa B.

É o primeiro reforço que a SAD do Académico de Viseu dá ao técnico Vítor Martins, depois de ter oficializado a saída de nove atletas que integraram o plantel da temporada passada.

Quanto a renovações, estão confirmadas as do guarda-redes senegalês Mbaye e do médio ofensivo espanhol Javi Currás.

O plantel do Académico de Viseu já regressou ao trabalho, para uma pré-época que, entre 06 e 15 de julho, inclui um estágio na Alemanha, nos arredores da cidade de Munique.