Ruas confiante numa “boa cooperação” entre Viseu e Coimbra na área da dança

O presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, mostrou-se hoje convencido de que a mudança da companhia de dança contemporânea Paulo Ribeiro para Coimbra irá resultar numa “boa cooperação” entre as duas cidades nesta área.

A Câmara de Coimbra anunciou, na segunda-feira, que a Companhia Paulo Ribeiro, que era residente no Teatro Viriato, em Viseu, vai instalar-se no Convento São Francisco ainda no primeiro semestre deste ano.

Fernando Ruas disse à agência Lusa que Paulo Ribeiro teve o cuidado de ir ao seu gabinete dar esta informação e lhe garantiu que a companhia “foi convidada para exercer a ação em Coimbra”, mas continuará também a trabalhar com Viseu.

“A ação, isso é que me interessa mais, é nos dois lados, segundo me disse o Paulo Ribeiro”, frisou o autarca social-democrata, acrescentando que, nessas condições, até viu “com bons olhos essa ligação”.

Segundo Fernando Ruas, “não houve qualquer desentendimento, nenhum tipo de exigência que não fosse satisfeita”.

“Eu até vi com bons olhos. É sinal de que continuamos bem servidos e é sinal de que alguém lhe reconheceu mais mérito, como quando saiu para o Ballet Gulbenkian, altura em que também ficámos satisfeitos”, realçou.

Segundo a nota da Câmara de Coimbra, o coreógrafo Paulo Ribeiro “esteve recentemente na cidade em visita a vários locais, sendo que as negociações com a autarquia entram agora na fase final”.

O objetivo passa por instalar a companhia de dança em Coimbra ainda durante o primeiro semestre do ano, passando a trabalhar “em pleno a partir daquela que é uma das cidades candidatas a Capital Europeia da Cultura em 2027” (o livro de candidatura de Coimbra apresentado em dezembro comprometia-se a instalar uma companhia de dança até 2023).

“A companhia, até aqui residente no Teatro Viriato, em Viseu, pretende manter a colaboração e o trabalho desenvolvido com Viseu e desenvolver os laços com outras companhias nacionais e internacionais, projetando a dança para novas dimensões”, esclarece a nota de imprensa.