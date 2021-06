RICARDO LOUREIRO NO PÓDIO DA CATEGORIA NA RAMPA SERRA DA ESTRELA

Uma vez mais Ricardo Loureiro obteve mais um pódio, numa rampa em que teve de lutar constantemente para chegar onde chegou .Assim Ricardo Loureiro ao volante do seu Ford Escort logo na 1ª subida desta edição da Rampa Serra da Estrela organizada pelo Cami Motorsport, faria um tempo de 3.42.547 à média de 84, 76 km/h, sendo logo o 2º classificado no Campeonato Portugal de Clássicos de Montanha. De seguida na 1ª subida oficial de treinos, Ricardo Loureiro pura e simplesmente “pulveriza” o tempo feito anteriormente com 3.37.286 à média de 86,81 km/h, sendo o 3º em termos de categoria .Na 2ª subida oficial de treinos, o piloto de Caramulo , “sempre ao ataque” volta a melhorar de novo fazendo 3.35.614 à média de 87,48 km/h, saltando para a liderança do Campeonato Portugal Clássicos de Montanha.

Chegados à 1ª subida oficial de prova, e Ricardo Loureiro não se fez rogado, e bate de novo todos os tempos feitos anteriormente, fazendo toda a extensão da Rampa da Serra da Estrela em 3.33.475 à média de 88,36 km/h, sendo o 3º na categoria.

Depois de uma noite de descanso, o dia de domingo acordou com muito sol e calor, e na subida da warm up 2, Ricardo Loureiro não chegaria a subir, para logo na derradeira subida de treinos consegui alcançar um tempo de 3.35.052 à média de 87,71 km/h, sendo o 2º classificado no Campeonato Portugal Clássicos de Montanha.

Faltando apenas as duas subidas oficiais de prova, Ricardo Loureiro faria um tempo de 3.32.929, sendo assim o seu melhor tempo de toda esta jornada, tudo isto feito à média de 86,59 km/h, sendo o 3º na categoria. Para a derradeira subida de prova, Ricardo Loureiro quedava-.se pelo tempo de 3.33.978 à média de 88,15 km/h sendo o 2º em termos de categoria.

Depois de estar na posse do trofeu, depois de ir ao pódio, Ricardo Loureiro disse-nos “ tal como eu previa, uma prova muito renhida e bem disputada até ao ultimo metro da rampa. O carro esteve bem, sem problemas, diverti-me quanto basta, juntei pontos preciosos me termos de Campeonato, agora vamos começar a preparar a próxima prova que será a Rampa da Penha “.

CLASSIFICAÇÃO FINAL CAMPEONATO PORTUGAL CLÁSSICOS DE MONTANHA

1º Flávio Sainhas – Ford Escort

2ºCaramulo Racing Team – Fernando Salgueiro – Ford Escort

3º CARAMULO RACING TEAM – RICARDO LOUREIRO – FORD ESCORT