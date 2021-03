Resultado da Eleição dos Representantes ao Conselho Geral do Politécnico de Viseu para o quadriénio 2021-2025

Lista A foi a mais votada nos docentes e nos estudantes

Já são conhecidos os resultados da eleição dos novos Representantes do Conselho Geral do Politécnico de Viseu para o quadriénio 2021-2025. No seguimento do ato eleitoral, que decorreu ontem, 17 de março, nas candidaturas dos professores, a Lista A, encabeçada por João Vinhas, foi a mais votada, obtendo 126 votos, correspondendo a 9 membros eleitos. A Lista B, encabeçada por João Monney Paiva, registou 102 votos, equivalendo a 7 elementos eleitos. Votaram 250 professores num universo de 264 eleitores. Registaram-se 18 votos brancos e 4 nulos.

No que concerne aos representantes dos estudantes, a Lista A, encabeçada por Bruno Faria, foi a mais votada, registando um total de 555 votos e a eleição da totalidade dos 5 representantes dos alunos. A Lista B, encabeçada por Manuel Mirandez, obteve 81 votos, não tendo conseguido eleger qualquer elemento. Votaram 651 estudantes num universo de 4991 eleitores. Registaram-se 9 votos brancos e 6 nulos.

O Conselho Geral do IPV é o órgão máximo da instituição e tem um mandato de 4 anos, 2 no caso dos estudantes. É composto por 16 representantes dos professores e 5 dos estudantes, eleitos, respetivamente pelos docentes de carreira e pelos alunos do Instituto, em forma de representação proporcional por método de Hondt. Após a tomada de posse, os 21 membros agora eleitos para o Conselho Geral do PV vão aprovar em reunião própria, por maioria absoluta, a(s) proposta(s) de cooptação de 9 personalidades externas de reconhecido mérito na qualidade de representantes da comunidade. Posteriormente, com a constituição do órgão totalmente definida, num total de 30 elementos, haverá lugar à eleição do futuro Presidente do Politécnico de Viseu.

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES ELEITOS:

João Manuel Vinhas Ramos Marques (Lista A)

João Luís Monney de Sá Paiva (Lista B)

Maria Cristina Coelho de Carvalho Azevedo Gomes Santos Silva (Lista A)

Manuela Maria Ferreira de Oliveira Cardoso (Lista B)

José dos Santos Costa (Lista A)

Ana Paula Pereira de Oliveira Cardoso (Lista B)

António Manuel Cardoso Monteiro (Lista A)

Cristina Maria de Jesus Barroco Novais (Lista A)

José Augusto Rosa Bastos (Lista B)

Miguel Ângelo Sousa Dias Ferreira da Mota (Lista A)

Dulcineia Maria de Sousa Ferreira Wessel (Lista B)

João Paulo Rodrigues Balula (Lista A)

Ana Branca da Silva Soeiro de Carvalho (Lista B)

Helena Maria Vala Correia (Lista A)

Paulo Alexandre da Silveira Costeira Marques da Silva (Lista B)

Carlos Manuel Sousa Albuquerque (Lista A)

REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES ELEITOS:

Bruno Alexandre Pereira Ferreira Faria (Lista A)

Ana Cláudia Ferreira Pinto (Lista A)

Maria Inês Gonçalves Pinto Silva (Lista A)

Bruno José Santos Gomes (Lista A)

Clara Beatriz Gonçalves Vouga (Lista A)