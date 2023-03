Requalificação do pavilhão e piscinas municipais de São Pedro do Sul vai avançar

A Câmara de São Pedro do Sul lançou o procedimento para a segunda fase da obra de requalificação do pavilhão e das piscinas municipais, que representa um investimento de cerca de 230 mil euros.

Com esta intervenção, o município, no distrito de Viseu, pretende melhorar as “condições do complexo desportivo para os seus utilizadores” e a “eficiência energética e acústica do edifício”, justificou.

A empreitada, que tem um prazo de execução de 180 dias, prevê “a substituição da cobertura existente em fibrocimento por cobertura em painéis ‘sandwich’, a reabilitação das instalações sanitárias, a construção de um anexo ao pavilhão desportivo para arrecadação e a cobertura da piscina interior”.