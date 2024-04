Homem de 74 anos morre em acidente com máquina agrícola em Viseu

Um homem de 74 anos morreu hoje na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, quando trabalhava na vinha, disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Viseu.

“O senhor, com 74 anos, andava a fresar o seu terreno, uma vinha, e tinha já uma parte feita. Depois, não sei o que se terá passado, mas o corpo estava embrulhado na máquina agrícola”, disse Rui Poceiro.

O acidente aconteceu em São João de Lourosa, Viseu, e no local estiveram 17 operacionais apoiados por sete veículos, entre os Bombeiros Sapadores de Viseu, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil Viseu Dão Lafões, o alerta foi pelas 09:39 e, na manhã de hoje, foram registados outros dois acidentes com máquinas agrícolas dos quais resultaram dois feridos ligeiros.

Um deles aconteceu em Santar, concelho de Nelas, pelas 09:20, do qual resultou um ferido ligeiro e, pelas 10:12, em Oliveirinha, Oliveira do Conde, concelho de Carregal do Sal, também distrito de Viseu, uma máquina agrícola provocou outra vítima ligeira.