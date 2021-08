Remoção de cobertura com amianto na Escola Básica de Carregal do Sal

á estão a decorrer os trabalhos da empreitada de remoção das placas de fibrocimento no edifício da Escola Básica de Carregal do Sal.

De acordo com o que foi acordado com a Direção do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, a intervenção na cobertura do edifício começou após terminar o período letivo e deverá estar concluída até 10 de setembro, antes do início das aulas do próximo ano letivo.

As placas de fibrocimento já foram retiradas e a empresa adjudicatária da empreitada – Construtora Nogueirense L.da, já começou a instalar as placas de painéis sandwich.

A intervenção vai garantir a melhoria das condições de segurança e saúde da população escolar e dos respetivos profissionais ao eliminar a existência de amianto, fator potencialmente prejudicial para a saúde humana.