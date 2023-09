Reforço do Académico de Viseu Cihan Kahraman sofre lesão grave e tem época em risco

O médio ofensivo germano-turco Cihan Kahraman, reforço do Académico de Viseu, tem a época em risco depois de sofrer uma lesão no joelho esquerdo, estando “a aguardar cirurgia”, informou a SAD do clube da II Liga de futebol.

O atleta de 24 anos, internacional sub-23 pela Turquia, lesionou-se durante um treino do plantel orientado por Vítor Martins, desde logo com suspeitas de ser uma situação grave, que os exames complementares viriam a confirmar. Uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo de Cihan Kahraman, que vai obrigar a uma cirurgia.

A SAD do atual sétimo classificado da II Liga de futebol não avançou com a previsão do tempo de paragem, mas é um tipo de lesão que habitualmente obriga a uma longa recuperação.

Ainda de fora, e “com processo de recuperação longa”, está o avançado austríaco Daniel Nüssbaumer, lesionado no tornozelo esquerdo, e há mais de um ano afastado dos relvados, tendo jogado pela última vez no dia 03 de setembro de 2022, na receção dos viseenses ao Torreense.

Já sem o germano-turco, com quem o Académico de Viseu tem contrato assinado até junho de 2026, o plantel continua a preparar a partida da quinta jornada da II Liga, no próximo domingo, em Oliveira de Azeméis, frente ao atual terceiro classificado, a Oliveirense, pelas 11:00.