Quinta da Cruz e Fontelo acolhem crianças e jovens nas férias de verão

A Câmara de Viseu organizou dezenas de oficinas criativas, atividades desportivas e de caráter lúdico e pedagógico que decorrerão na Quinta da Cruz e no Espaço de Juventude do Fontelo, para ocupar crianças e jovens nas férias de verão.

Entre 03 de julho e 04 de agosto, vão realizar-se as iniciativas “Verão na Quinta da Cruz” e “Verão Viseu Jovem”, destinadas a crianças e jovens dos 06 aos 18 anos.

Na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu, “as crianças terão oportunidade de explorar diversas vertentes artísticas, nomeadamente a arte digital, as artes plásticas e o cinema”, não faltando também “momentos dedicados à educação ambiental, a danças e cantigas, à criação de xilogravuras e livros de cordel”, entre outras atividades.

No Espaço de Juventude do Fontelo, a programação será desenvolvida em parceria com a Associação Adamastor e abrangerá áreas como empreendedorismo, expressão plástica e dramática, multimédia e tecnologias, património histórico e cultural, desenvolvimento pessoal, atividade física e lazer, culinária e horticultura.