Quinta da Cruz acolhe “Teias & Odisseias” em Viseu

Um conjunto de sete míni espetáculos originais que combinam teatro e música, intitulado “Teias & Odisseias”, será apresentado sábado, na Quinta da Cruz – Centro de Arte Contemporânea de Viseu.

Produzido pela companhia Cem Palcos, o espetáculo “Teias & Odisseias”, que marca o regresso do projeto Teatro Mais Pequeno do Mundo, estreou-se no primeiro dia do mês e as entradas esgotaram rapidamente, tendo, por isso, sido programada uma data extra.

A estas apresentações, que se destinam ao público em geral, segue-se uma digressão por escolas que terá início no concelho de Viseu e seguirá para outros pontos do país, como Odemira e Ourém.

“Uma circulação facilitada pelas características peculiares do espaço no qual decorre a apresentação: uma rulote que funciona como sala de teatro ambulante e cujas quatro rodas têm permitido levar a todos os cantos do país criações concebidas para todos os públicos”, explica a companhia.