PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção rodoviária, através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu informa que, os Polícias da Esquadra Sede

detiveram 5 (cinco) cidadãos por terem sido interceptados nesta cidade de Viseu, a conduzir veículo

automóvel sob o efeito do álcool.

No dia 17 de julho:

 Pelas 01H45, na Rua 5 de Outubro, um cidadão de 44 anos de idade conduzia com

uma TAS de 2,28g/l;

 Pelas 03H40, na Avª. Emídio Navarro, um cidadão de 45 anos de idade conduzia com

uma TAS de 1,73g/l;

 Pelas 04H40, na Rua do Seminário, um cidadão de 39 anos de idade conduzia com

uma TAS de 1,90g/l.

No dia 18 de julho:

 Pelas 00H45, na Avª. da Europa, um cidadão de 37 anos de idade conduzia com uma

TAS de 2,20g/l.

 Pelas 02H00, na Avª. Emídio Navarro, um cidadão de 41 anos de idade conduzia com

uma TAS de 1,36gl.

Também no dia 17 do corrente mês, pelas 22H06, na Rua Engº. Beirão Carmo, os Polícias da

Esquadra de Investigação Criminal procederam à detenção de um cidadão de 20 anos de idade por ter

na sua posse Haxixe que daria para cerca de 42 doses individuais e Canábis que daria para cerca de 6

doses individuais.

Para além do produto estupefaciente, foi ainda apreendido um grinder (moinho), uma balança

de precisão, um telemóvel e uma quantia em dinheiro.

Os detidos foram notificados para compareceram no Tribunal Judicial desta cidade de Viseu.