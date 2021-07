PSP – Atividade Operacional

No âmbito da prevenção criminal através do patrulhamento auto e apeado, o Comando

Distrital da Polícia de Segurança Pública de Viseu, através dos Polícias da Esquadra Sede,

que ontem, pelas 11H25, no parque do Hospital desta cidade, procedeu à detenção de um

cidadão, de 18 anos de idade, por agressão, ameaças e injurias aos Polícias.

Após informação do segurança do referido Hospital que um cidadão estava a praticar venda

ambulante e a importunar os transeuntes que passavam naquele local, os Polícias de imediato

abordaram o suspeito. Ao procederem à sua identificação este tentou agredir, ameaçou e injuriou os

Polícias mantendo sempre uma postura não colaborante e agressiva.

O detido foi notificado para ser presente, no Tribunal desta cidade.