PSP apreende artefactos de pirotecnia e detém quatro cidadãos em Viseu

O Comando Distrital de Viseu da Polícia de Segurança Publica (PSP) anunciou que, no âmbito dos festejos do título de campeão nacional de futebol, no sábado, apreendeu “cerca de 100 artefactos de pirotecnia”.

A PSP montou no sábado, entre as 19:00 e a 01:00, “uma operação de segurança na cidade de Viseu, com especial incidência na zona do Rossio”.

Aquela polícia procedeu ainda à “identificação de cinco cidadãos pela sua [dos artefactos] posse, ao levantamento de dois autos de contraordenação e à detenção de quatro cidadãos”.