PSD de Viseu lamenta falta de limpeza de vegetação do IP3

O PSD de Viseu lamentou a “situação caótica” em que se encontra o Itinerário Principal (IP) 3 no que respeita à limpeza das bermas e dos separadores centrais, que “afeta negativamente o dia-a-dia” de quem nele circula.

“Uma correta e oportuna limpeza da vegetação em qualquer via de circulação ou terreno florestal constitui-se, hoje, como um elemento essencial para a defesa das pessoas e dos seus bens”, afirmou, em comunicado, a comissão política de secção do PSD Viseu.

De acordo com o PSD, “a existência de várias bermas e separadores centrais do IP3 conspurcados por vegetação crescente em nada coincide com o que o Governo socialista tem defendido”.

O PSD referiu que, ainda recentemente, o ministro da Administração Interna disse que “a limpeza dos terrenos ‘é uma obrigação que todos devem cumprir’ e que os privados serão multados pela falta de limpeza dos terrenos”.

Nesse âmbito, questionou “porque é que a tutela não tem também realizado o seu trabalho nas redes viárias que são da sua responsabilidade”.

“São preocupantes as condições atuais de segurança de circulação no IP3, onde diariamente circulam centenas de automobilistas. A presença de densa vegetação causada pela falta de limpeza está a comprometer a visibilidade dos condutores em relação aos outros veículos, mas também em relação à sinalização vertical existente”, alertou.

Segundo o PSD, “a isso juntam-se ainda questões de falta de higiene da via pública e de um mau exemplo para a imagem dos concelhos servidos pelo IP3”.

Assim sendo, o PSD quer que o Governo “esclareça os cidadãos sobre as causas da sua inação em relação ao cuidado da limpeza de uma estrada que está a seu cargo, tendo em conta que o prazo limite para limpezas terminou e está já completamente ultrapassado”.