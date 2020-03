Prémio Solidário TBM na 7ª edição

O Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques, instituído pelo Clube Escape Livre, acaba de abrir o período de candidaturas para a sua 7ª edição. O prémio, no valor simbólico de mil euros, representa a componente solidária do projeto Cápsula do Tempo Guarda 2050 e é entregue anualmente a uma Instituição Particular de Solidariedade Social do concelho da Guarda, mediante um processo de candidaturas e de seleção entre o júri. Em 2020, recebe novamente o apoio e a designação da Transportes Bernardo Marques, empresa sediada na Guarda.

Esta iniciativa faz parte do aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050 e costuma ser registada como um primeiro momento do aniversário, com a atribuição do galardão por ocasião do Dia Mundial do Sorriso, a 28 de abril. Assume-se, assim, como forma de provocar sorrisos e momentos de felicidade aos utentes através de pequenos projetos que melhoram as condições das instituições. A Cápsula do Tempo Guarda 2050 prossegue com o programa de aniversário no dia 1 de julho.

As IPSS do concelho da Guarda podem apresentar a sua candidatura, por email ou via CTT, ao Clube Escape Livre, até 08 de abril, com a indicação do projeto ou necessidade que os mil euros poderiam ajudar a colmatar. Após a receção das candidaturas, o júri constituído pelos parceiros do projeto Cápsula do Tempo – Clube Escape Livre, Rádio Altitude, Instituto Politécnico da Guarda e Transportes Bernardo Marques – selecionam o projeto vencedor.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, salienta que “ano após ano, verificamos um acréscimo no numero de candidaturas recebidas, algumas delas a revelar grandes dificuldades por parte das instituições, facto que leva os parceiros da Cápsula do Tempo a querer continuar esta ação.”

Desde a primeira edição, em 2014, já foram contemplados com este Prémio Solidário o Refúgio Ana Luísa, o Centro Cultural e Social do Marmeleiro, a Associação Para a Promoção Social Cultural e Ambiental de Avelãs de Ambom, o Centro de Apoio à Vida/NASCER da Cáritas Diocesana da Guarda, o Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição, da Castanheira, e o Centro de Dia de Pousade da Liga de Amigos de Pousade.