PRAIA FLUVIAL DO TRABULO, UM RECANTO DA NATUREZA!

Entre a freguesia de Ferreira de Aves e a freguesia de Romãs, Decermilo e Vila Longa, a cerca de 10 km da sede do concelho, em Sátão, encontramos a magnífica Praia Fluvial do Trabulo. Este ano, com o cumprimento das medidas impostas pela Direção-Geral de Saúde, devido à pandemia da Covid-19, a época balnear inicia a 20 de junho e prolongar-se-á até ao dia 31 de agosto de 2020, com vigilância todos os dias das 12h00 às 19h00.

O Município de Sátão informa que a capacidade potencial de ocupação (n.º de utentes) da Praia Fluvial do Trabulo em contexto COVID-19 é de 679 pessoas.

O Município apela a todos os veraneantes que se desloquem à Praia do Trabulo que cumpram todas as medidas de proteção de modo a reduzir ao máximo o risco de contágio da doença.