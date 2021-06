Politécnico de Viseu promove conferência internacional sobre investigação multidisciplinar

Os Centros de Investigação do Politécnico de Viseu CI&DEI, CISeD, UICISA: E_ESEnfC/ESSIPV e CERNAS-IPV promovem, nos dias 1 e 2 de julho, um encontro científico internacional que pretende partilhar as melhores experiências e evidências científicas, promovendo a reflexão e o debate em torno de temas relevantes da atualidade. A «International Conference on Multidisciplinary Research – CMR» decorre em formato híbrido e o programa está disponível aqui .

A Comissão de Organização da Conferência, constituída por Ana Paula Cardoso (CI&DEI), José Luís Abrantes (CISeD), Manuela Ferreira (UICISA: E_ESEnfC/ESSIPV) e Raquel Guiné (CERNAS-IPV), destaca a multidisciplinaridade da conferência, a excelência do painel de conferencistas e a grande adesão à apresentação de comunicações, em particular na área das ciências agrárias.