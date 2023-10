PJ detém homem de 47 anos suspeito de fogo posto em Moimenta da Beira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 47 anos por ser suspeito de crime de incêndio florestal em Moimenta da Beira, no início deste mês, informou hoje aquela organização policial.

“Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, em Moimenta da Beira”, no distrito de Viseu, afirma num comunicado de imprensa a PJ, adiantado que a operação foi desenvolvida através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

A detenção do homem, “com 47 anos de idade, suspeito de ter ateado dois incêndios em áreas florestais”, foi feita esta terça-feira, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Proteção Ambiental e Posto Territorial de Moimenta da Beira.

“Os incêndios, ocorridos no dia 04 de outubro de 2023, consumiram áreas de mancha florestal, constituídas por mato e povoamento de pinheiro-bravo e colocaram em perigo uma vasta mancha florestal” no município de Moimenta da Beira, refere a PJ.

As chamas colocaram em perigo “povoamentos de pinheiro-bravo, carvalho e eucalipto e área agrícola”, com “diversas plantações de castanheiros e ameixieiras”.

Na mesma zona há também “vários edificados, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e intervenção dos bombeiros”, sublinha a Polícia Judiciária.

De acordo ainda com a mesma nota da PJ, o detido vai ser presente hoje a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.