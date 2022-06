PENEDONO: Feira Medieval regressa este fim de semana

A Feira Medieval de Penedono, “conhecida por ser uma verdadeira viagem ao passado”, vai realizar entre neste fim de semana, entre sexta-feira e domingo, depois de uma paragem devido à pandemia da covid-19.

O centro histórico da vila, no distrito de Viseu, vai, por isso, ser “invadido por nobres, monges, cavaleiros, mercadores, jograis e muitas outras personagens medievais” e “as tabernas enchem-se de visitantes que vêm da região, mas não só”, prevêm os responsáveis.

O certame também contará com feirantes, taberneiros, artesãos ou mercadores, que, de acordo as normas divulgadas pela Câmara Municipal de Penedono, aquando da abertura das respetivas inscrições, podem participar enquanto artesãos e mercadores individuais, em representação de municípios, associações de artesãos ou freguesias ou pessoas coletivas que “apresentem artesanato ou produtos que se enquadrem no período medieval, em especial as que recriem as vivências do século XIV”.