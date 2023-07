Palácio do Gelo acolhe a iniciativa “EUropa no Centro”

O centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, acolhe na próxima sexta-feira a iniciativa “EUropa no Centro”, que consiste num ciclo de conversas entre deputados do Parlamento Europeu e os cidadãos.

A iniciativa do Parlamento Europeu em Portugal e da Associação Portuguesa de Centros Comerciais e Marketplaces permitirá o encontro com os eurodeputados Pedro Marques, do Partido Socialista – Grupo dos Socialistas e Democratas, e Lídia Pereira, do Partido Social Democrata – Grupo do Partido Popular Europeu.

“Quem são e o que fazem os eurodeputados nacionais no Parlamento Europeu, quais são os temas em agenda e o seu impacto na vida do país e dos portugueses, são alguns dos temas que estarão em cima da mesa”, avançou a organização, acrescentando que se tratará de uma conversa informal.