Oito espaços de mercado do centro de Viseu disponíveis para serem restaurantes

A Câmara de Viseu abriu hoje a hasta pública para arrendamento de oito espaços do interior do Mercado 02 de Maio, no centro histórico, que gostaria de ver transformados em restaurantes.

O executivo social-democrata, liderado por Fernando Ruas, pretende criar uma praça de restauração no interior do Mercado 02 de Maio, por considerar que será “um dos projetos-chave na dinamização” desta infraestrutura.

Os espaços variam entre os 19,20 e os 87,30 metros quadrados e situam-se maioritariamente no piso inferior do mercado, que foi requalificado.

“Estes espaços serão arrendados sem quaisquer tipos de equipamentos, sendo a aquisição destes da responsabilidade dos futuros arrendatários, assim como as respetivas celebrações de contratos de luz, gás ou comunicações eletrónicas, e também a decoração interior”, explicou a autarquia.

Já os espaços exteriores de esplanada, dos pisos inferior e superior, “irão beneficiar de mobiliário urbano uniforme, a fornecer pelo município de Viseu, podendo ser criados vários ambientes, com proteção visual entre si, cujo projeto deve ser previamente aprovado pela autarquia”, acrescentou.

Segundo Fernando Ruas, depois das obras concluídas, serão devolvidos os espaços comerciais a todos aqueles que aí tinham os seus negócios e manifestaram interesse em os retomar.

“Para além disto, iremos agora explorar as potencialidades desta infraestrutura, nomeadamente com a instalação de uma praça de restauração. Queremos que o Mercado 02 de Maio, pela sua centralidade, seja um espaço promotor da gastronomia viseense”, frisou.

Na sua opinião, desta forma, o executivo estará a cumprir três objetivos: “apoiar projetos e negócios locais”, “dar resposta às exigências atuais da sociedade, com a disponibilização de uma maior oferta gastronómica”, e “dinamizar o centro histórico”.

Os interessados poderão apresentar as suas propostas até à tarde de 13 de novembro.

“A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, sendo que a Comissão de Abertura e Análise de Propostas terá em conta fatores como a qualidade do projeto de estratégia e restauração e a renda mensal proposta”, explicou a autarquia.