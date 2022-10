Oficina “Planeamento e Desenvolvimento do Pomar Doméstico” com inscrições abertas

Município de Sátão, em colaboração com a Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) de Viseu, irá promover a realização da oficina “Planeamento e desenvolvimento do pomar doméstico’”, no dia 05 de novembro, sábado, das 09h00 às 12h00, no Parque Ambiental da Alameda Eduarda Encarnação Rodrigues.

No momento económico atual, de inflação e subida de preços, ter um pequeno pomar para consumo próprio, é uma mais valia. O plantio de espécies frutíferas é uma boa opção de diversificação dos pequenos quintais, apresentando diversas vantagens e benefícios. Ao produzir o seu próprio alimento, o homem deixa de adquiri-lo de outros e, com isso, diminui a sua despesa. O que sobrar do consumo familiar pode ser vendido, tornando-se numa fonte de rendimento extra.

Serão apresentadas as diferentes necessidades de cada frutífera e os fatores que condicionam o seu desenvolvimento: desde o clima, o solo, escolha do local, espécies adequadas ao nosso clima, tratamentos fitossanitários, necessidades hídricas, fertilização, podas, entre outros.

As inscrições são limitadas a 16 pessoas e decorrem até ao dia 02 de novembro, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe, da Câmara Municipal de Sátão.