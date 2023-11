Oficina do Pai Natal, José Cid e Aurea no Natal de Viseu

O concelho de Viseu vai receber durante um mês diversas atividades natalícias, de entre as quais uma oficina do Pai Natal, concertos de José Cid ou Aurea e um coração iluminado no Rossio, com oito metros, anunciou hoje a Câmara.

“Este ano vamos ter, no Mercado 2 de Maio, entre outras coisas, o concerto de Natal com a Aurea [23 de dezembro] e, depois, na passagem de ano, vamos ter connosco o intemporal José Cid”, disse o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

Na apresentação aos jornalistas da programação de Natal, o autarca disse que, “desta forma, há música para todas as gerações, embora os mais novos também cantem José Cid”.

“Gostaria de destacar que o Mercado de Natal vai continuar no Rossio e na rua Direita, e esperemos que a rua volte a ganhar vida como no ano passado já que, este ano, também vamos estender a iluminação àquela artéria”, revelou.

Este ano, no Rossio, “o elemento decorativo será um coração iluminado, com oito metros de altura”, isto porque “Viseu é o coração de Portugal”, defendeu Fernando Ruas, que disse que, “se um corpo humano representar Portugal, Viseu fica no lugar do coração”.

A vereadora da Cultura, Leonor Barata, acrescentou que o coração “também simboliza o amor fraternal entre os povos e em especial nesta época” do ano.

Também no Rossio, fica o Mercado de Natal, este ano “só com artesanato e doçaria e, na extensão da rua Direita, estarão lojas de comes e bebes para permitir a dinamização da rua e também a ativação daquele comércio”.

Também na rua Direita fica a Aldeia do Pai Natal, “com a novidade de que também terá uma oficina com duendes e onde as crianças podem desenvolver várias atividades como criação de pequenos presentes ou embrulhos”.

O concerto de Natal do Município de Viseu, em 20 de dezembro, no Pavilhão Multiusos, “conta com a direção do maestro Cláudio Ferreira, com a participação da orquestra do Conservatório [de Música Dr. Azeredo Perdigão] e os diversos coros” do concelho.

O concerto de Ano Novo e Reis, em 05 de janeiro de 2024, no Teatro Viriato, é com a Filarmonia das Beiras, com a direção do maestro Martim de Sousa Tavares”.

Entre 08 de dezembro e 07 de janeiro de 2024, o concelho acolhe “diversas atividades de rua, ateliês, oficinas, contos, na biblioteca e nos museus municipais, o já clássico concurso de montras e a rota dos presépios nas diferentes freguesias”.

Também o musical de O Panda e os Caricas (08 de dezembro), no Pavilhão Multiusos, a Viseu Xmas Run, 100% solidária, em 17 de dezembro, e o comboio turístico a circular durante o mês marcam a agenda natalícia.

“Com estas viagens noturnas é possível visitar a iluminação da cidade nesta altura que, este ano, tem como tema, ‘A Fantasia da Floresta de Natal’”, destacou Leonor Barata que não apresentou o orçamento deste ano para as festividades, remetendo para quinta-feira, após a reunião do executivo, a sua divulgação.