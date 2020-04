Obras no IP3 implicam nova alteração do tráfego na zona de Penacova

Os trabalhos de reabilitação do IP3 vão implicar nova alteração do tráfego no sentido Viseu-Coimbra, zona de Penacova, com início na quarta-feira, anunciou hoje a Infraestruturas de Portugal (IP).

“Será necessário proceder ao basculamento do trânsito no sentido Viseu-Coimbra, entre os quilómetros 63,5 e 64,5 (nó de Miro), com supressão da faixa esquerda, passando a circulação para a faixa da direita (sentido Coimbra-Viseu)”, informa a IP em comunicado.

Está previsto que o condicionamento se prolongue por quatro a cinco semanas.

“Serão implementados os planos de contingência de mitigação da situação epidemiológica provocada pela covid-19, definidos pela IP e pela empresa que irá executar os trabalhos”, segundo a mesma nota.

A IP pede “a melhor compreensão pelos incómodos e inconvenientes que esta situação provoca”, justificada com a necessidade de melhorar “as condições de segurança da infraestrutura e fundamentalmente dos seus utilizadores”.

A empreitada de requalificação do Itinerário Principal 3 arrancou em maio de 2019 e tem um prazo de execução de 330 dias.

A intervenção contempla um troço com cerca de 16 quilómetros, entre o nó de Penacova e a ponte da Foz do Dão, no concelho de Santa Comba Dão, distritos de Coimbra e Viseu, respetivamente.

De acordo com a Infraestruturas de Portugal, a obra representa um investimento de 11,8 milhões de euros “no reforço das condições de circulação, mobilidade e segurança de uma das principais vias de ligação do interior do país”.