Obras no IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu devem arrancar em 2023 – Governo

O Ministério das Infraestruturas disse esperar que as obras da empreitada de duplicação do troço do IP3 (itinerário principal número 3), entre Santa Comba Dão e Viseu, arranquem ainda em 2023.

Em resposta escrita à agência Lusa, o Ministério referiu que espera que o concurso para a duplicação do IP3, entre aqueles dois concelhos do distrito de Viseu, possa ser publicado “após a obtenção de decisão favorável sobre a conformidade ambiental do projeto de execução, o que se espera poder ocorrer entre dezembro deste ano e janeiro de 2023”.

“Desta forma, a obra poderá iniciar-se ainda em 2023”, realçou fonte oficial do Ministério das Infraestruturas.

As comunidades intermunicipais (CIM) de Viseu Dão Lafões e da Região de Coimbra criticaram recentemente os atrasos nas obras de requalificação do IP3 e defenderam uma alternativa que garanta, no futuro, perfil de autoestrada em todo a via.

O Governo realçou que o troço que agora deverá arrancar na via que liga Coimbra a Viseu foi o primeiro a “avançar para obra” por ser considerado aquele que tem um registo de maior sinistralidade, tendo sido dada prioridade pela Infraestruturas de Portugal (IP) a esta empreitada.

Questionado sobre se estão a ser estudadas alternativas que permitam garantir o perfil de autoestrada em toda a extensão do IP3 (uma das críticas dos autarcas), o Ministério das Infraestruturas respondeu que “os projetos de execução para os restantes troços do IP3 a duplicar (Souselas/Penacova e Lagoa Azul/Santa Comba Dão) também já se encontram em elaboração”.

“O Governo mantém o seu empenho em desenvolver os estudos necessários para encontrar uma solução que permita que o troço entre Penacova e a foz do Dão, cuja requalificação foi concluída em 2021, possa vir a contar também com um perfil de duas vias por sentido”, vincou.