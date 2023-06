Núcleo Museológico de Artes e Ofícios de Santa Comba Dão aberto de segunda a sexta-feira

O Núcleo Museológico de Artes e Ofícios de Santa Comba Dão vai estar aberto ao público, numa primeira fase, entre as 10:00 e as 16:00, de segunda a sexta-feira, informou a Câmara.

Este núcleo “reúne objetos, materiais informativos e registos audiovisuais promotores do conhecimento das artes e ofícios, usos e costumes da região”, avançou.

De acordo com a autarquia, há ainda “várias salas e espaços expositivos onde estão representadas as áreas da agricultura, tanoaria, da cultura da vinha, serralharia, carpintaria, ateliers de alfaiate e de fotógrafo e diversos objetos do quotidiano doméstico, que figuram numa cozinha de outros tempos”.

“O saber fazer está documentado num vídeo, que integra o percurso expositivo. Em filme é dado destaque a santacombadenses que ainda se dedicam a algumas profissões artesanais e que mostram várias etapas dos seus ofícios”, acrescentou.