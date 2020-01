Novo comandante da GNR de Viseu canaliza esforços para os mais vulneráveis

O novo comandante do Comando Territorial de Viseu da GNR, João Fonseca, prometeu hoje canalizar os esforços para apoiar os mais vulneráveis, num distrito no qual o isolamento dos idosos e a violência doméstica estão no centro das preocupações.

“Como sabemos, a região é caracterizada por alguma desertificação, há algum isolamento das pessoas, e nós vamos continuar a canalizar a nossa atenção para a ajuda aos mais necessitados, aos mais vulneráveis, que são as mulheres, as crianças e os idosos”, disse aos jornalistas João Fonseca, no final da cerimónia de tomada de posse.

João Fonseca substitui, a partir de hoje, Vítor Rodrigues, que foi comandante do Comando Territorial de Viseu da GNR desde 25 de janeiro de 2016.

Vítor Rodrigues afirmou aos jornalistas que deixa o cargo com a convicção de que Viseu “é um distrito tranquilo, com pouca criminalidade”, embora tenha “alguns tópicos de criminalidade, como a violência doméstica, que representa 10% da criminalidade do distrito”.

Segundo o novo comandante, a violência doméstica “é um crime que causa muito alarmismo”, mas, cada vez mais, o pessoal da GNR “tem formação específica para atuar neste tipo de situações”.

“É uma preocupação e vamos, com certeza, focar-nos também nos fenómenos de violência doméstica no distrito”, acrescentou.

Natural da Figueira da Foz, João Carlos Marques Fonseca é mestre em Ciências Militares e pós-graduado em Direito e Segurança e em Segurança e Defesa.

Ao longo da sua carreira profissional, desempenhou diversas funções, tendo comandado o Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira e o esquadrão presidencial, o terceiro esquadrão e o pelotão no antigo regimento de Cavalaria (atual Unidade de Segurança e Honras de Estado).