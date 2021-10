Município de Viseu lança projeto-piloto que premeia quem mais recicla

600 habitações integram esta fase. No futuro, o projeto irá abranger 420 contentores de recolha do concelho e 27 mil viseenses

Arrancou hoje, na freguesia de Abraveses, no Bairro de Santo Estêvão, o projeto-piloto RAYT (Receive-As-You-Throw) junto de 600 alojamentos familiares. Esta iniciativa visa premiar quem faz a separação dos resíduos recicláveis, aumentar a consciência ambiental e tornar o concelho de Viseu mais sustentável.

Através de uma tecnologia inovadora em funcionamento nas três ilhas ecológicas do bairro, que controla o acesso às mesmas, os moradores da área residencial do bairro vão utilizar um cartão de acesso, pessoal e intransmissível, para conseguirem desbloqueá-las e fazerem a respetiva separação de resíduos.

A entrega do cartão será feita, durante os próximos dias, a cada habitação, através de uma deslocação porta-a-porta dos serviços municipais para a entrega de um formulário de adesão, com o respetivo cartão associado à família e com a entrega de um “ecobag”. Além disso, está assegurada esta entrega também aos clientes não-domésticos (setor do comércio).

A implementação do sistema RAYT tem por base o mote de que quanto mais o munícipe separar os seus resíduos, mais ganha. Neste caso, quantos mais resíduos recicláveis as famílias colocarem no contentor certo, mais vão ajudar o bairro a conquistar um prémio. Trata-se assim de um projeto inovador, mais justo e equitativo, que vem beneficiar quem mais recicla.

O projeto foi apresentado hoje pela Presidente da Câmara Municipal de Viseu, com a ajuda de duas turmas do 4º ano da Escola Básica Rolando de Oliveira, que alertaram para a urgência de adotar comportamentos ambientalmente sustentáveis. “As crianças são as primeiras em casa a educar os pais e a apontar atitudes menos corretas. São o futuro da nossa comunidade pelo que fizemos questão de as envolver no lançamento deste projeto inovador e amigo do ambiente”, afirma Conceição Azevedo.

São objetivos da iniciativa sensibilizar para a importância crescente de incrementar uma consciência ambiental coletiva e envolver todos os viseenses na melhoria do processo de reciclagem. Esta iniciativa pioneira permitirá reduzir a quantidade de resíduos depositados em aterro e, no futuro, reduzir a tarifa de resíduos requerida aos munícipes. No futuro, pretende-se que o projeto se estenda a outros bairros do concelho, de forma a abranger 420 contentores de recolha e 27 mil viseenses.

No ano passado, a recolha seletiva em Viseu aumentou em 70%. Em 2020, foram produzidas 42.807 toneladas de resíduos urbanos e separadas 4.423 toneladas de resíduos trifluxo (papel, cartão, plástico, metal e vidro) para reciclagem. Após um investimento no alargamento da rede de ecopontos, que passou de 349 para 755, e dos meios de recolha, a Câmara Municipal de Viseu e a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão avançam agora com a implementação deste projeto.

Esta é uma ação que se insere no projeto desenvolvido pela Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão e é cofinanciado pelo POSEUR, PORTUGAL 2020 e União Europeia, através do Fundo de Coesão.