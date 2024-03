Município de Viseu celebra Dia Internacional da Mulher com exposição e conversa

Uma exposição e uma conversa sobre o papel das mulheres na sociedade antes e depois do 25 de Abril de 1974 vão assinalar, na sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher, em Viseu.

Na exposição “Mulheres Antes de Abril”, que será inaugurada ao final da tarde, na Casa da Ribeira, “os visitantes terão a oportunidade de visualizar vídeos do Arquivo da RTP que abordam temas como o ideal feminino do Estado Novo “, avança a Câmara Municipal de Viseu.

Seguir-se-á a conversa “’Ser Mulher antes e depois de Abril’, os direitos das mulheres e o impacto do livro ‘Novas Cartas Portuguesas’ durante o período da ditadura”, com a participação da vereadora da Cultura, Leonor Barata, da professora aposentada e investigadora do Instituto de História Contemporânea Anabela Silveira, da vice-presidente do Grupo Etnográfico de Trajes e Cantares de Várzea de Calde Virgínia Lourenço Maurício, e, por vídeo, da autora do livro Maria Teresa Horta.