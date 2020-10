Município de Tondela investe mais de 60 mil euros na requalificação de dois polidesportivos

O Município de Tondela investiu mais de 60 mil euros na requalificação de dois polidesportivos do concelho: o Polidesportivo de Canas de Santa Maria e o Polidesportivo de Mouraz.

De acordo com o vice presidente da Câmara Municipal de Tondela, Pedro Adão, que é responsável pelo pelouro do Desporto, estas intervenções têm como grande objetivo dotar estes equipamentos desportivos de melhores condições, de forma a que se possa continuar a fomentar a prática desportiva.

“A prática desportiva é essencial, sendo esta mais uma aposta em infraestruturas desportivas concelhias, disponibilizando-se espaços renovados para a prática do desporto informal”. sublinhou.

No caso do Polidesportivo de Canas de Santa Maria foi feita a substituição do tapete relvado sintético, bem como a pintura do muro, reparação e pintura da vedação e ainda a aquisição e fixação de novas balizas.

Já no Polidesportivo de Mouraz foi feita a substituição do tapete de relva sintética, assim como a reparação da vedação, lavagem e pintura dos muros.