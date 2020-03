Município de Tondela disponibiliza linha de atendimento telefónico para cuidar à distância

A Câmara Municipal de Tondela informa que vai disponibilizar uma linha de atendimento telefónico, que tem como grande objetivo o reforço da informação/comunicação em período de crise, privilegiando desta forma o cuidado e a proximidade, orientando munícipes e fazendo o despiste das suas principais necessidades.

São consideradas situações urgentes e prioritárias o apoio psicossocial em cenário de crise e em situações de emergência, pedidos de medicamentos e alimentos, ou apoio na referenciação para a renovação das receitas médicas de doentes crónicos.

O número de contacto é o 966335996 e estará disponível em dias úteis, entre as 09:00 e as 17:00.

Intitulado “Cuidar à distância, para a proteção de Todos”, trata-se de um projeto colaborativo e solidário da iniciativa da Câmara Municipal de Tondela – serviço de Ação Social e CLDS – 4G, com os vários parceiros e serviços locais, para prestar apoio e cuidados à população mais vulnerável do concelho, em virtude da ameaça à saúde publica associada ao novo coronavírus.

Esta colaboração vai alicerçar-se num modelo de gestão de informação à distância, que irá aproximar os cidadãos, os serviços e as entidades locais, rentabilizando os recursos existentes.

Assume também uma atitude preventiva, que evitará as deslocações desnecessárias, mas dará resposta às necessidades urgentes e prioritárias.

Tem como destinatários prioritários as grávidas, doentes oncológicos, pessoas com doença crónica, idosos / pessoas dependentes sem retaguarda institucional, famílias com pessoas portadoras de deficiência, famílias com crianças e jovens que se encontrem em situação de quarentena ou de isolamento voluntário e pessoas em situação de quarentena ou de isolamento voluntário.