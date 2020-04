Município de Lamego distribui viseiras de proteção individual

O Município de Lamego, num esforço contínuo para apoiar quem trabalha na linha da frente no combate à pandemia, ofereceu durante este fim-de-semana 111 viseiras de proteção individual ao Hospital e à PSP de Lamego. Produzidos pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, estes equipamentos constituem um modelo aperfeiçoado, mais leve e menos incómodo do que os modelos comuns, para aplicação na pala do boné.

Recorde-se que na semana anterior, a autarquia de Lamego também distribuiu viseiras de protecção às instituições de solidariedade social do concelho para colmatar algumas necessidades detetadas e garantir a proteção perante situações de risco.

Os equipamentos são produzidos por impressão tridimensional, com o apoio do Núcleo de Alunos de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.