Município ajusta eixos do programa Viseu Cultura mas mantém orçamento igual

A Câmara de Viseu vai manter o orçamento dedicado ao Viseu Cultura em 2023, num ano em que o programa vai sofrer alguns ajustes nos eixos de candidatura.

“Manter as mesmas verbas já é um esforço enorme, toda a gente sabe qual é o estado da arte em termos da economia do país e dos municípios que, no ano passado, pela primeira vez, passaram para uma situação de contas negativas”, destacou o presidente do município, Fernando Ruas.

Na conferência de imprensa de apresentação do programa Viseu Cultura, Ruas lembrou que “as autarquias é que assumiram as despesas da pandemia de covid-19” e “existe a imprevisibilidade da fatura energética e a revisão de preços”.

“Manter para os diversos setores de atividade das autarquias a mesma dotação financeira é uma façanha, um esforço enorme já que do outro lado da balança há coisas que vão aparecer e que, neste momento, ninguém se atreve a calcular”, justificou.

O autarca assumiu que “este é o compromisso” do executivo municipal: “manter o orçamento” no programa Viseu Cultura de 800 mil euros, que estará garantido caso não haja nenhum “cataclismo”.

A vereadora da Cultura, Leonor Barata, anunciou que “há algumas novidades” nos quatro eixos de candidatura, sendo que o de eventos âncora se mantém igual ao do ano anterior, assim como o da criação artística.

Leonor Barata destacou ainda “o esforço que foi feito para apresentar o programa Viseu Cultura nesta altura, antes de começar o novo ano, de maneira que as associações e artistas possam organizar e programar melhor os seus projetos e as suas vidas”.

A vereadora anunciou também que, este ano, o município vai organizar “oficinas para ajudar associações a preencherem as candidaturas, uma vez que tem sido manifestada alguma dificuldade” nesta área do processo.

Na apresentação foram também divulgados dados do programa relativamente a 2022, que contou com 104 candidaturas, 39 das quais aprovadas, para um total de 777.000 euros de financiamento aprovado.

Leonor Barata assumiu ainda que o Viseu Cultura “é um programa raríssimo no panorama nacional, porque se contam pelos dedos das mãos os municípios que promovem um apoio desta maneira às atividades e associações artísticas”.