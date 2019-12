Moimenta da Beira – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência

O Comando Territorial de Viseu, através do Destacamento Territorial de Moimenta da Beira, hoje, dia 3 de dezembro, assinala o “Dia Internacional das Pessoas com Deficiência”, que tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas.

Nesta data vão ser abertas as portas do quartel da GNR de Moimenta da Beira a todas as pessoas portadoras de deficiência, para a realização de atividades e demonstração das várias valências, nomeadamente:

ü Demonstração de meios das diversas valências da GNR (Trânsito, Proteção da Natureza e Ambiente, Intervenção no âmbito da Proteção e Socorro)

ü Atividades na Pista de Trânsito

ü Demonstração dos meios da Cavalaria

ü Demonstração dos meios cinotécnicos

ü Lanche convívio.

Saliente-se que a Guarda Nacional Republicana implementou o “Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência” (PAPcD), visando a promoção dos direitos e garantias de condições de vida dignas às pessoas com deficiência, procurando envolver, de forma proativa, a comunidade para atender, compreender, respeitar as necessidades e diferenças de cada um, permitindo a igualdade de oportunidades, e para a prevenção de situações de negligência, violência e maus-tratos a estas pessoas.