Mitos da epilepsia abordados no hospital de Viseu

O neurologista Rui André organizou para a tarde de ontem uma ação de sensibilização e esclarecimentos sobre epilepsia, doença que atinge cerca de 2.500 pessoas na região afeta ao Centro Hospitalar Tondela-Viseu, e desmistificou mitos existentes.

“Há aquela noção de que as mulheres com epilepsia não podem engravidar e isso é falso e a grande maioria das gestações, desde que planeadas, são gestações normais”, apontou Rui André, que é vogal na Liga Portuguesa Contra a Epilepsia.

O neurologista em Viseu, que passou a tarde de ontem a oferecer flores roxas, cor que simboliza a doença, e a esclarecer as pessoas no átrio do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), falou ainda noutros mitos.

“Há a questão de que não podem conduzir e isso pode ser verdade se a epilepsia está descontrolada. Mas uma epilepsia controlada em que uma pessoa não tenha crises há mais de um ano e a tomar a medicação, a legislação portuguesa permite conduzir veículos ligeiros”, esclareceu.

Rui André falou ainda na questão do desporto, “há muita estigmatização, mas com exceção para os desportos de imersão, subidas em altura, a grande maioria dos desportos, para quem tem epilepsia controlada, é viável, é possível e desejável”.

“Uma pessoa com epilepsia pode laborar normalmente, pode desempenhar qualquer tipo de trabalho, em termos de função, na sociedade, e no fundo é como as outras e não deve ser marginalizada nem estigmatizada”, apontou.

Este médico disse que “a nível mundial estima-se que haja 50 milhões de pessoas com epilepsia e, em Portugal, de 50 a 60 mil” cidadãos são atingidos pela doença, sendo que estudos portugueses apontam “para uma em cada 200 sofrerem” do problema.

Este responsável disse ainda que existem “dois grandes picos” de epilepsia que são nos “primeiros anos de vida e têm a ver, muita vez, com alteração na gestação, causas genéticas ou agressões peri parto”.

“E depois o outro pico de incidência é a partir dos 60 a 65 anos, sobretudo por acumulação do envelhecimento cerebral, sequelas de traumatismo e de doença vascular cerebral”, especificou.