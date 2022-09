Mercado dos Produtores é inaugurado no sábado em Viseu

O Mercado dos Produtores de Viseu, que tem como objetivo ser “uma âncora de desenvolvimento e de dinamização e comercialização dos produtos da região”, será inaugurado no sábado, anunciou hoje o município.

“Um ano depois, a empreitada de construção da infraestrutura encontra-se concluída”, referiu a Câmara de Viseu, em comunicado, lembrando que se trata de uma área de 1.300 metros quadrados, que receberá cerca de 115 produtores locais e lojistas.

O novo mercado, que será um espaço temporário, localiza-se no parque de estacionamento do edifício da Segurança Social, perto do edifício do atual mercado municipal.

Segundo a autarquia, o novo espaço tem “uma maior visibilidade e acessibilidade” e “marca o início de um novo ciclo de crescimento e de valorização dos produtos e dos produtores”.

“Com esta deslocação, o atual mercado municipal será encerrado e alvo de uma requalificação estruturante, com o objetivo de fazer deste um equipamento âncora, devidamente enquadrado e pronto a dar resposta aos desafios futuros”, sublinhou.

Representando um investimento superior a 770 mil euros, o Mercado dos Produtores foi a solução encontrada pela autarquia para alojar provisoriamente os lojistas e os produtores locais do mercado municipal.

“Vamos dar todo o gás a este processo para que, muito brevemente, lojistas e produtores tenham condições de conforto e de segurança”, numa estrutura que “tenha tudo o que é necessário quer para a atividade, quer para chamar mais pessoas”, afirmou, em abril de 2021, a então presidente da Câmara de Viseu, Conceição Azevedo.

Na altura, o vice-presidente da autarquia, João Paulo Gouveia, explicou que o mercado municipal atual “não foi bem concebido” e, apesar de todas as tentativas do executivo nos últimos anos, não foi possível resolver os problemas apontados pelos lojistas e pelos produtores.

“Nós fizemos tudo para que este mercado atual funcionasse. Fizemos campanhas, remodelações, um conjunto de situações que resultaram em parte, mas não são suficientes”, lamentou João Paulo Gouveia, que manteve o cargo de vice-presidente no atual executivo, liderado por Fernando Ruas.