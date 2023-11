Mercado 2 de Maio em Viseu abre com programação de Natal em dezembro

O presidente da Câmara de Viseu prometeu para dezembro a abertura do Mercado 2 de Maio (M2M), no centro histórico, já com iluminação natalícia e sem inauguração formal.

“Quero eventos de qualidade no M2M. A Áurea já está comprometida para dia 23 de dezembro e será o primeiro grande concerto a realizar-se lá, mas a ideia é mantar o nível no espaço”, admitiu Fernando Ruas.

O presidente do município assumiu que “a inauguração do M2M não será feita com pompa, nem nenhuma grande cerimónia” de abertura.

“Gostava mesmo muito de ver ali uma jovem que canta maravilhosamente bem e que acho que se adequa ao espaço, que é a Sofia Escobar. Mas não há nada ainda, é só porque acho que é o tipo de concerto que se adequa àquele espaço”, defendeu.

Nesse sentido, admitiu que “para o início do espaço aberto ao público, o M2M deveria receber espetáculos de grande qualidade, porque é o que se adequa ao espaço que é um local simpático de estar e até a luminosidade é agradável, é como estar na praia de óculos escuros”.

“Não haverá muitos espaços com estas condições, aquilo é um ‘Rolls Royce’ e por isso temos de explorar aquilo da melhor maneira. A presença da Áurea é precisamente porque temos aquele espaço já disponível”, reconheceu.

Das oito lojas existentes no espaço destinadas à restauração, “após uma hasta pública de arrendamento, seis já foram adjudicadas e agora cada uma delas abre quando estiver pronta, o município não faz questão de que abram todas ao mesmo tempo”.

Fernando Ruas alertou que “algumas são mais caras” do que outras, “mas as pessoas mostraram a sua preferência por cada loja, oferecendo montantes”.

“O valor máximo da renda é de 1.200 euros e o valor mínimo é de 250” euros.

Fernando Ruas justificou aos jornalistas que “o espaço poder ser aberto ao público, mesmo com alguém ainda a acabar a loja ou a arrumar as coisas” e adiantou que “já lá está material das esplanadas”.

A requalificação do M2M foi um projeto de Almeida Henriques (PSD), antecessor de Fernando Ruas, que, no início de 2021, motivou a contestação de dirigentes culturais, historiadores e arquitetos de vários pontos do país.

Numa carta aberta, os signatários consideravam que o projeto de cobertura constituía “um grave e inadmissível atentado patrimonial e urbanístico”, referindo que, “num desrespeito despudorado pelo trabalho autoral e pelo património da cidade”, o executivo camarário “ignorou os arquitetos Álvaro Siza e António Madureira, autores do projeto executado nos anos 90 do século XX”.

Aquele espaço foi inaugurado em maio de 1879 e sofreu alterações em 1914 e nas décadas de 20, 40, 70 e 90. A mais polémica ocorreu entre 2000 e 2002, quando deixou de ter a utilização de mercado municipal.

A obra, que contempla a cobertura para utilização 12 meses por ano, a reabilitação de lojas e respetivos telhados e a instalação de sistema de climatização, representava inicialmente um investimento global de 4,3 milhões de euros.